Diyarbakır'daki iş yeri saldırılarına açıklama geldi: HÜDA-PAR'dan AKP'ye sert eleştiri

Seçimlere AKP listelerinden giren HÜDA-PAR'dan Diyarbakır’da bazı işletmelerin şubelerine yapılan saldırılarla ilgili açıklamada geldi.

HÜDA-PAR, hükümetin tavrını eleştirildi.

“Siyonist rejime açıktan destek veren firmaların faaliyetlerine devam edebiliyor olmaları kabul edilemez” başlığıyla yapılan açıklamada, "Hükümetin en üst perdeden terörist ilan ettiği siyonist işgalci rejime açıktan destek veren firmaların ülke içinde faaliyetlerine serbestçe devam edebiliyor olmaları kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

HÜDA-PAR'ın açıklaması şöyle:

"Hükümetin en üst perdeden terörist ilan ettiği siyonist işgalci rejime açıktan destek veren firmaların ülke içinde faaliyetlerine serbestçe devam edebiliyor olmaları kabul edilemez. PKK veya İŞİD’e desteğini ilan eden bir firmaya gösterilecek muamelenin, siyonist destekçisi firmalardan esirgenmesinin anlaşılır bir yönü yoktur. Hükümet bu çelişkili tavrından derhal vazgeçmelidir. Hukuk tanımayan Siyonizm madem terörizmdir, yardım edenlere de buna göre muamele edilmelidir. Siyonistlerle ticaret yapılması ve siyonistlere açıktan destek veren firmaların serbestçe faaliyet göstermesi, her gün çocuk ve kadın ölümlerini seyreden vicdan sahibi halkımızı rahatsız etmektedir. Hükümetin duyarsızlığı yüzünden halkın öfkesi siyonizmin destekçisi firmalara yönlenmektedir.

'SOMUT ADIM ATMAYA DAVET EDİYORUZ'

Ortaya konan tepkiler zaman zaman istenmeyen görüntülere de yol açmaktadır. Siyonist katillerin fütursuzca sürdürdükleri soykırımı ve destekçilerini protesto etmek, boykot çağrısı yapmak, Filistin’de yaşanan vahşeti gündemde tutmak için çaba sarf etmek sadece bir hak değil aynı zamanda insani bir görevdir. Haklı protestolarımızı ortaya koyarken “siyonizmin gizli destekçileri”ne malzeme vermemeye azami derecede dikkat edilmesi gerektiğini de unutmamalıyız. Soykırımcı siyonistlere destek verdiği tespit edilen firmaların faaliyetlerine son verilmeli, çalışma ruhsatları iptal edilmelidir. Hükümeti bu konuda derhal somut adım atmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

HÜDA-PAR yanlısı olduğu söylenen kişiler, Diyarbakır’da Starbucks ve Burger King şubelerine saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA