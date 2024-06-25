Dolandırıcılar gönderdiği paraya 'sadaka' dedi: Tüm birikimini gönderiyordu

Antalya'da bir yurttaşın gönderdiği 10 bin lira dolandırıcılar tarafından beğenilmedi. Tüm birikimini dolandırıcılara göndermek için bankaya giden yurttaş, dolandırıldığına güçlükle ikna edildi.

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Dolandırıcılar gönderdiği paraya 'sadaka' dedi: Tüm birikimini gönderiyordu

Antalya Manavgat’ta dolandırıcıların hedefi olan bir kişi ilk etapta gönderdiği 10 bin TL’yi yetersiz bulan ve “Sadaka mı gönderiyorsun” diyen telefondaki kişiye bankadaki tüm yatırımını göndermek isterken durumundan şüphelenen banka görevlisi ve polisler tarafından güçlükle ikna edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü arayan genç bir kız 2 saatten uzun süredir babası Mehmet Keskin’in telefonun meşgul olduğunu, bir banka şubesinde yüklü miktarda parası bulunduğunu ve dolandırıldığından şüphelendiğini söyledi. Genç kızın ihbarı ile harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede belirtilen banka şubesine gitti. Mehmet Keskin’i kulağında telefon ile banka şubesine girerken yakalayan polis ekipleri şahsı telefondaki kişinin dolandırıcı olduğuna inandırmak için büyük çaba sarf etti.

DOLANDIRILDIĞINA GÜÇLÜKLE İKNA OLDU

Banka görevlileri ve polis ekiplerinin güçlükle dolandırıldığına ikna ettiği Mehmet Keskin’in kısa süre önce bir kez daha bankaya geldiği ve vadesiz hesabından para gönderdiği öğrenildi. Keskin’in durumundan şüphelenen banka veznesinde ki görevli çalışanın kendisini uyarması üzerine parayı kuzenine gönderdiğini söylediği öğrenildi. İlk etapta dolandırıcılara hesabında bulunan 10 bin TL’yi gönderdiği öğrenilen Keskin’in bir süre sonra banka şubesine geri geldiği belirtildi.

'SADAKA MI GÖNDERİYORSUN?' DEMİŞLER

Vadeli hesabındaki tüm parasını dolandırıcıları göndermek üzereyken polisler ve banka görevlileri sayesinde dolandırıldığını anlayan Mehmet Keskin, “Telefonla arayan kişiler polis olduklarını, kimliklerimizin kopyalanıp üzerimize hat çıkarıldığını, ailemin tüm kimliklerinin kopyalandığını söylediler. İşyerinden izin al gel, bankadaki paranı vereceğimiz IBAN’a gönder dediler. 3 saattir onlarla uğraşıyorum. 10 bin lira gönderdim. Bana paranın tamamını gönder, sadaka mı gönderiyorsun dediler” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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