Ankara'da 'mahrem' operasyon: 24 FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 24 şüphelinin yakalandığı bilgisi verildi.

Ankara'da 'mahrem' operasyon: 24 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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