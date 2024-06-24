Bekçilerin, Starbucks'a yönelik 'tekbirli' saldırıya müdahale etmediği ortaya çıkmıştı: Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Diyarbakır’da Starbucks ve Burger King şubelerine saldırı düzenleyen kişilere bekçilerin müdahale etmediği yorumlarıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “Görüntüler eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir” denildi.

Diyarbakır’da önceki gün bir grup tarafından Starbucks ve Burger King şubelerine yapılan saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. “Bekçilerin olayı görmelerine rağmen müdahale etmedikleri” yorumuyla paylaşılan görüntülere yönelik Diyarbakır Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, görüntülerin eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkarıldığı sırada çekildiği bildirildi.

Açıklama şöyle:

“22 Haziran 2024 tarihinde ilimizde bir iş yerine yapılan eylemle ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında; bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri şeklinde paylaşımlar yer almaktadır. Oysaki bu görüntüler eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Bir grup genç, Kayanıpar ilçesindeki Starbucks ve Sur ilçesindeki Burger King şubelerine eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi. İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki göstermek amacıyla yapılan saldırılarda iş yerlerinde maddi hasar oluştu. İsrail aleyhine slogan atarak iş yerlerine saldıran grup ile bazı müşteriler arasında gerginlik yaşandı. Saldırıya Diyarbakır’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA