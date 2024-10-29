Diyarbakır'da Surlardan Düşen 12 Yaşındaki Kız Çocuğundan Kahreden Haber

Dün meydana gelen acı olayda, Van’dan ailesiyle Diyarbakır’a gelen ve surlara çıkan Zeynep Nursima Tümen (12), düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tümen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA