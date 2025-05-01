Diyarbakır’da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Diyarbakır’da etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaç dallarını kırıp çatıları uçurdu; Bağlar’da bir otomobilin üzerine çatı düşerken, Çınar’da bir evin teras çatısı yola savruldu.

Diyarbakır’da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar, ağaç dallarını kırarak yollara savurdu, çatıları yerinden söktü ve yürümeyi zorlaştırdı. Bağlar ilçesinde, Yılmaz Apartmanı’nın çatısı rüzgarın etkisiyle koparak park halindeki 34 CDG 099 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ise bir evin teras çatısı uçtu, yola savrulan çatı nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Her iki olayda da yaralanan olmadığı bildirildi.

Şiddetli rüzgar, çöplerin sokaklara ve caddelere dağılmasına neden olurken, temizlik görevlileri çöpleri toplamak için büyük çaba sarf etti. Yetkililer, rüzgarın devam ettiği süre boyunca vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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