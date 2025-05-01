Edirne’de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri 4 Gün Olacak

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın yaptığı açıklamada, Kakava-Hıdırellez şenliklerini bu yıl 4 güne çıkardıklarını duyurdu. Başkan Gencan Akın, tur şirketlerinden ve Edirnelilerden bu konuda talep geldiğini ifade ederek, “Biz de bu talep doğrultusunda hafta sonunu da dahil ederek 3, 4, 5, 6 Mayıs tarihlerinde etkinlikler yapacağız” dedi.

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Edirne’de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri 4 Gün Olacak

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, yaptığı açıklamada, bu yıl Kakava- Hıdırellez Şenlikleri’nin 4 gün yapılacağını açıkladı.

‘NEFES ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ’

Gencan Akın, “Geçtiğimiz yıl hafta sonuna denk geldiği için şenliğimiz daha yoğun bir katılım gerçekleşti. Bu sene pazartesi ve salı günlerine denk geliyor. Tur şirketlerimizden ve turistlerimizden şehrimize dışardan gelecek misafirlerimizden, aynı zamanda Edirneli hemşehrilerimizden de cumartesi ve pazar günlerinde de etkinlikler olması yönünde bir talep geldi. Biz de bu talep doğrultusunda hafta sonunda da etkinlik alanımızda hem gösteriler gerçekleştireceğiz hem de orada bazı etkinliklerle hem turistlerimizi hem de Edirneli hemşerilerimizin bu zor günlerde biraz olsun nefes almalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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