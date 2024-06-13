İçme suyu hizmetine 'tasarruf tedbirleri' engeli

Kamuda tasarruf adı altında açıklanan tedbirlere tepkiler sürüyor. Muhalefet, ekonomistler, dernek ve sendikaların tasarruf kamudan değil 'saray'dan başlamalı sözlerine karşılık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin uygulanmasına devam ediliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden (DİSKİ) yapılan yazılı açıklamada, kırsal mahallelerde içme suyu sorununu çözmek için ihaleye çıkarılan sondaj yapım işinin, "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri" kararı kapsamında iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, “DİSKİ tarafından kentimizin farklı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını gidermek amacı ile ‘Diyarbakır İline Bağlı Mahallelerde İçme Suyu Sondajı Açılması Yapım İşi’ ihalesi yapılmıştır. Ancak, Cumhurbaşkanlığının 17 Mayıs 2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ve Kamu İhale Kurulu Kararının 27 Mayıs 2024 tarihli 2024/DK.D-91 sayılı kararları nedeniyle ihale iptal edilmiştir” denildi.

Kaynak: ANKA