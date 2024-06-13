Prof. Özgür Demirtaş'tan 'tasarruf' çıkışı: "İtibardan, siyasetçilerden başlamalı"
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Tasarruf itibardan başlar, siyasetçilerden başlar, hükümetten başlar, devletten başlar." diye yazdı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin tasarruf etmesi gerektiğini belirterek buna dar gelirliden başlamamasını gerektiğini ifade etti.
X'ten açıklama yapan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu çok defa yazdım yine yazayım:
Türkiye'nin Tasarruf etmesi gerekli.
Ama bu tasarruf DAR Gelirliden, Emekliden, İşçiden, Memurdan, Çiftçiden BAŞLAYAMAZ.
Bu Tasarruf, itibardan başlar, Siyasetçilerden başlar, Hükümetten başlar, Devletten başlar. BAŞLAMALI..."