Prof. Özgür Demirtaş'tan 'tasarruf' çıkışı: "İtibardan, siyasetçilerden başlamalı"

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin tasarruf etmesi gerektiğini belirterek buna dar gelirliden başlamamasını gerektiğini ifade etti.

X'ten açıklama yapan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu çok defa yazdım yine yazayım:

Türkiye'nin Tasarruf etmesi gerekli.

Ama bu tasarruf DAR Gelirliden, Emekliden, İşçiden, Memurdan, Çiftçiden BAŞLAYAMAZ.

Bu Tasarruf, itibardan başlar, Siyasetçilerden başlar, Hükümetten başlar, Devletten başlar. BAŞLAMALI..."