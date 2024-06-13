Prof. Özgür Demirtaş'tan 'tasarruf' çıkışı: "İtibardan, siyasetçilerden başlamalı"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Tasarruf itibardan başlar, siyasetçilerden başlar, hükümetten başlar, devletten başlar." diye yazdı.

Prof. Özgür Demirtaş'tan 'tasarruf' çıkışı: "İtibardan, siyasetçilerden başlamalı"

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin tasarruf etmesi gerektiğini belirterek buna dar gelirliden başlamamasını gerektiğini ifade etti.

X'ten açıklama yapan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu çok defa yazdım yine yazayım:

Türkiye'nin Tasarruf etmesi gerekli.

Ama bu tasarruf DAR Gelirliden, Emekliden, İşçiden, Memurdan, Çiftçiden BAŞLAYAMAZ.

Bu Tasarruf, itibardan başlar, Siyasetçilerden başlar, Hükümetten başlar, Devletten başlar. BAŞLAMALI..."

Prof. Özgür Demirtaş'tan 'tasarruf' çıkışı: "İtibardan, siyasetçilerden başlamalı" - Resim : 1

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