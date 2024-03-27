Diyarbakır’da İlim Yayma Cemiyeti'ne iki lisenin pansiyonu tahsis edildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ise iki lise pansiyonu hiçbir şart yerine getirilmeden İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edildiği belirtildi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Bismil’de İlim Yayma Cemiyeti’nin eğitime muhtaç üyeleri, iki lisenin pansiyonunda aylardır haftada bir gün öğrencilere ‘eğitim’ verdiklerini yazdı.

Saymaz, “Pansiyonlarda yatılı kalan çocuklara hurafeyle karışık kulaktan dolma dini bilgileri anlatıyorlar. Ya müridi ve mensubu oldukları tarikatın... Ya da üyesi oldukları iktidar partisinin propagandasını yapıyorlar” dedi.

‘MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER’ KAPSAMINDA SOHBET

Saymaz’ın söz konusu yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İlim Yayma Cemiyeti Bismil Şube Başkanı Mehmet Şerif Aras, 31 Ekim 2023’te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak, Selahattin Eyyubi İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi’nin yurdunda kalan öğrencilerle çarşamba günleri, Mecit Çelik Kız İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi’nin yurdunda kalan öğrencilerle de pazartesi günleri ‘Milli ve Manevi Değerler’ kapsamında her hafta sohbet yapacaklarını bildirdi.

BAŞKANIN EŞİNDEN DERS

İsimler şu şekilde:

Müftü Enver Polatoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı ve TEDAŞ çalışan Mehmet Şerif Aras, Aras’ın ev kadını eşi İlmiye Yıldırım Aras, fahri imam Hıdır Beydağ, Okul Müdürü Metin Çelebi, ev kadını Fatma Çelik ile ne iş yaptıkları bilmeyen Mahmut Nadioğlu ve Meryem Adıyaman.

Görüldüğü üzere... 10 kişiden yalnızca müftü ve okul müdürü şart koşulan eğitime ve diplomaya sahip olabilir. İşçi, fahri imam ve ev kadını oldukları anlaşılan diğer ‘eğitimcilerin’ ilkokulu saymazsak, bir eğitimlerinin olmadığı anlaşılıyor. Bazılarının okuma-yazma bildiği bile şüpheli.

KAYMAKAM İTİRAZLARI İŞLEME KOYMADI

Bismil Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti’nin niyetini sezdiği için bu talep soğuk yaklaştı. Hazırlanan ilk yazıda, cemiyetin bakanlık ya da milli eğitim müdürlüğü nezdinde bir protokolünün olup olmadığının sorulması istendi. Gönüllü eğiticilerin akademisyen, öğretmen veya lisans mezunu olup öğretmenlik formasyonunun bulunması gerektiği hatırlatıldı. Eğiticilerin isimleri, kimlik bilgileri, ünvanları, mezuniyetleri, telefon numaraları ve adreslerinin bildirilmesini vurgulandı. Yıllık faaliyet planı, aylara göre konu dağılımı ve hangi eğitimcilerin hangi konuları işleyeceğinin belirtilmesi talep edildi. Buna göre “Belgeler ile başvurucuya ait yetki belgesi ve imza sirküsü ibraz edildiğinde talebin yeniden değerlendirileceği” kaydedildi. Kaymakam Enver Hakan Zengince, yetkisi kapsamında olmadığı halde yazıyı işleme koymadı. Kaymakamın isteği doğrultusunda ikinci bir yazı yazıldı ve İlim Yayma Cemiyeti’ne izin verildi.

İlim Yayma Cemiyeti, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sohbetler için izin istedi. Kaymakamlık ve Milli Eğitimden ‘olur’ çıktı.

"DİLEKÇEDE ADI GEÇEN KİŞİLERCE" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bismil Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kaymakamlığa gönderilen 15 Kasım 2023 tarihli ikinci yazıda “Denetimleri, ilgili okul müdürlükleri ile adı geçen cemiyet tarafından gerçekleştirilmek üzere gönüllülük esasına göre ve ücretsiz olarak düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” deniliyor.

Yazıda şöyle devam ediliyor:

“Okulların pansiyonlarında bulunan öğrencilere yönelik okul-pansiyon yönetimince uygun, görülen yer, saat ve sürede gönüllülük esasına dayalı, veli muvafakatnameleri alınarak, dilekçede adı geçen kişilerce, toplumu bir arada tutan unsurlar ve değerler eğitimi kapsamında haftanın bir günü sohbetler yapılması uygun görülmektedir.”