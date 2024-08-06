Diyarbakır'da Husumetli Aileler Arasında Tabancalı Pompalı Tüfekli Kavga!

Diyarbakır'da husumetli aileler arasında kavga çıktı. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da Husumetli Aileler Arasında Tabancalı Pompalı Tüfekli Kavga!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma, tabancalı ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.

GERGİNLİK HASTANEDE DE DEVAM ETTİ

Çıkan kavgada yaralanan M.K. gelen sağlık ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı tedaviye alınırken, M.K. yakınlarının geldikleri hastanede gerginlik yaşandı. Hem hastanede hem de mahallede tedbir alınırken, polis olay ile ilgili 6 kişinin ifadesine başvurdu.

Kavgaya karışanlar ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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