MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan Ayşe Ateş Hakkında Suç Duyurusu

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında MHP'li iki isim suç duyurusunda bulundu.

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ayşe Ateş, ifade vermeye gideceğini belirterek duruma tepki gösterdi. Ateş'in sosyal medyadaki açıklaması şöyle:

"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle..."

'AZMETTİRİCİLER İZZET ULVİ YÖNTER VE SEMİH YALÇIN’DIR'

Ateş, 1-5 Temmuz tarihleri arasında görülen Sinan Ateş cinayeti davasında MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzettin Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın eşinin ölümünü azmettiren kişiler olduğunu belirterek şunları demişti:

"Ben ne kadar korksam da korkmasam da şunu gördüm bana yapacaklarını yapacaklar. Ölürsem benle mezara gitmesin herkes bilsin. Sinan bu tehditler başladığında bana söylediği İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın Sinan’ı öldürtmek için Ahmet yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz’a görev vermişler. Bu işin azmettirici rahmetli eşimin bana söylediği İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dır. Çantacılar torbacılar burada oturmuş asil failler dışarıda. Devlet bana neden koruma verdi. Demek ki asıl failler dışarıda ki devlet bana koruma veriyor.

Bu devlet kimsenin babasının malı değil. Burası muz cumhuriyeti değil devletin adil yüzüyle hepiniz yüzleşeceksiniz."