Gaziantep’te Kuyumcu, Dükkanında Ölü Bulundu

Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki Güngör Hidayet, kendisine ait kuyumcu dükkanında ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te Kuyumcu, Dükkanında Ölü Bulundu

Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki Güngör Hidayet, kendisine ait kuyumcu dükkanında ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet Güngör isimli şahıs, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı’nda kendisine ait kuyumcu dükkanında başından vurulmuş halde yerde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hidayet Güngör’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinden tamamlan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

FETÖ'den Aranan Şahıs Erzurum'da Yakalandı FETÖ'den Aranan Şahıs Erzurum'da Yakalandı
81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık 81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık
İstanbul Boğazı’nda Bir İlk! Okyanustan Geldi; 2 Metre Boyunda, 600 Kilo Ağırlığında İstanbul Boğazı’nda Bir İlk! Okyanustan Geldi
Her Yerde Aranıyorlardı: Vücut İzlerinden Yakalandılar! Her Yerde Aranıyorlardı: Vücut İzlerinden Yakalandılar!
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı