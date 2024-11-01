Diyarbakır'da Döner Bıçaklı Dehşet!

Diyarbakır'da bir fırında hırsızlık girişiminde bulunan zanlı, dört kişiyi döner bıçağıyla yaraladı. Olay yerine gelen ekipler, zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

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Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi üzerindeki fırına gelen E.V. (32), hırsızlık girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. (47), A.B. (17), M.C. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K’yi(23) döner bıçağıyla yaraladı.

Diyarbakır'da Döner Bıçaklı Dehşet! - Resim : 1

Olay yerine yakın olan polis, uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'da Döner Bıçaklı Dehşet! - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili ekiplerin başlattığı inceleme devam ederken saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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