Diyarbakır'da Döner Bıçaklı Dehşet!

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi üzerindeki fırına gelen E.V. (32), hırsızlık girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. (47), A.B. (17), M.C. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K’yi(23) döner bıçağıyla yaraladı.

Olay yerine yakın olan polis, uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili ekiplerin başlattığı inceleme devam ederken saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA-İHA