Diyarbakır'da cezaevi nakil aracı devrildi: Bakan Tunç, yaralı personel ve tutukluların son durumunu paylaştı

İstanbul'dan, Bitlis'e hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı, Diyarbakır Silvan kara yolunda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. 4 jandarma personeli ve 3 hükümlünün yaralandığı kazaya ilişkin konuşan Bakan Tunç, yaralıların Silvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da cezaevi nakil aracı devrildi: Bakan Tunç, yaralı personel ve tutukluların son durumunu paylaştı

Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı, Diyarbakır Silvan kara yolu Yayık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ve ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin X(eski adıyla Twitter) hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç şunları söyledi:

"İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan Bitlis Ahlat Ceza İnfaz Kurumuna hükümlü ve tutuklu nakli yapan Ceza İnfaz Kurumumuza ait ring aracının, Diyarbakır Silvan Darköprü mevkiinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada yaralanan jandarma personeli, Ceza İnfaz Kurumu personeli ve diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılar tedavileri için Silvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

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