Kılıçdaroğlu Boğaziçi direnişinin yıl dönümünü hatırlattı: Özgür, özerk ve demokratik üniversiteler için direnen herkesin yanındayım

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi'ne 2021 yılında Melih Bulu rektör olarak atanmış ve öğrencilerin uzun süren bir direniş süreci olmuştu.

Bulu, bir süre sonra görevinden alınmış yerine Naci İnci atanmıştı.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi direnişinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla X hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan müdahalenin üçüncü yılı dolarken; özgür, özerk ve demokratik üniversiteler için direnen tüm akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanların daima yanlarında olduğumu belirterek bir kez daha hatırlatıyorum. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir toplumun geleceği yoktur... Artık herkes şunu çok iyi anlamalıdır: Üniversitelerinin bilgi üretmesine engel olanlar, ülkelerine karşı ihanet içindedirler.”

Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan müdahalenin üçüncü yılı dolarken; özgür, özerk ve demokratik üniversiteler için direnen tüm akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanların daima yanlarında olduğumu belirterek bir kez daha hatırlatıyorum. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir toplumun… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 10, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem