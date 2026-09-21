Diyarbakır'da Alacak Kavgası Kanlı Bitti! 3 Kişi Öldürüldü

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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silahla ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA