Diyarbakır'da ağır hasarlı bina çöktü

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki Diyar Gap Yapı Kooperatifi’nin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan B Blok binası kısmi olarak kendiliğinden çöktü.

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Diyarbakır'da ağır hasarlı bina çöktü

6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan ve boşaltılan Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki Diyar Gap Yapı Kooperatifi’nin B Blok binasının bir bölümü kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Binada ses geldiği iddiası üzerine AFAD ekipleri binada arama kurtarma çalışması başlattı. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “112’den gelen ihbarda Huzurevleri Mahallesi’nde ağır hasarlı olan ve boşaltılan bir binada kısmi çökme olduğu bildirilmiştir. İhbarla hemen olay yerine intikal eden İl Müdürlüğümüz öncülüğünde ekiplerimiz tedbir amaçlı arama çalışmalarına başlatılmıştır” denildi.

Kaynak: ANKA

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