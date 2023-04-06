Silahı ateşleyen bekçi konuştu: Utanıyorum, kimsenin yüzüne bakamıyorum

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşunların isabet etmesi siyasetin gündeminden düşmüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada olayın saldırı değil bölgedeki inşaatta meydana gelen hırsızlık girişiminin engellenmesi için bekçinin ateş açmasıyla meydana geldiğini açıklamıştı. İYİ Parti cephesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tansiyonu yükseltecek açıklamalar yaptığını ve bunun bir saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisi hakkındaki ithamlarını işaret ederek İYİ Parti lideri Akşener'i özür dilemeye davet etmişti.

AKŞENER KURŞUNLARI TEK TEK GÖSTERİP, YERE FIRLATMIŞTI

Akşener ise dün partisinin grup toplantısında kürsüde kurşunları tek tek gösterip, yere fırlatmış "Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize kurşun mu 'dur' diyecek?" ifadelerini kullanmış, söz konusu 'hırsızlık' iddialarına inanmadığını yinelemişti.

İNŞAATIN BEKÇİSİ KONUŞTU, O ANLARI ANLATTI

Söz konusu olay sonrası gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan inşaatın bekçisi yaşananları CNN TÜRK'e anlattı. Hırsızları kovalamak için silahını ateşlediğini anlatan bekçi, "Bir çiçek alayım partiden özür dileyeyim. Mağdurum, müşkül durumdayım. Bu kasti bir şey değil. Yanlışlıkla yapılan bir şey." diye konuştu.

İnşaat bekçisinin yaptığı açıklamalar şöyle;

"Ben normalde rutin olarak 18.30'da iş yerime geldim. Dışarıya çıktım. Şantiyeye geldim ve gündüz de bir hırsızlık olmuştu. Çalınan parçaları aşağı atmışlardı. Telin arkasından alıp götürmek için. Olay gecesinde mesai saatim dolmak üzereydi. 18.45 gibi eve geçtim iftar yapmak için. İftardan sonra arkadaşlar aradı takır tukur ses geliyor diye. Ben de her ihtimale karşı ruhsatlı silahımı aldım. Çünkü burada uyuşturucu kullananlar oluyor. Baktım şantiyeye geldim bir sıkıntı yoktu. Bir baktım tekrar yukardan tak tuk ses geldi. Parça almışlar yine.

"HAVAYA ATEŞ AÇTIM 3 YA DA 4 EL KORKSUNLAR DİYE"

Havaya ateş açtım 3 ya da 4 el korksunlar diye. Yanlarına da fazla yaklaşamıyorum. Uyuşturucu kullanıyorlar. Sonra oradan ateş edince beni kaale dahi almadılar. Burada 2-3 el yine ateş ettim. Sonra molozların üzerine düştüm zaten. Kafamı yere çarptım. Sonra ateş ettim.

"İYİ PARTİ'NİN TAM ÖNÜNDEN AŞAĞI İNİYORLARDI"

İYİ Parti'nin tam önünden aşağı iniyorlardı. Teli de yırtmışlar oradan kaçıp gidiyorlar. Bertaraf etmek için ettim. Gece yarısı zifirikaranlıktı zaten düştüm. Hem sağdaki hem soldaki korksun diye. Farklı yönlere kaçtılar. Kaçan hırsızların üzerine ateş etmedim. Ben 2 senedir burada çalışıyorum İYİ Parti ile bir husumetim yok. Benim böyle bir niyetim olsa neden ruhsatlı silahla böyle yapayım. Ertesi gün gelen polislere her şeye anlattım.

"İYİ PARTİ'YE GİDİP ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Hiçbir siyasi partiye üyeliğim yok. Bir sürü eş dost arkadaşım var Mersinli kirvelerim var İYİ Partili. Utanıyorum, mağdurum, kimsenin yüzüne bakamıyorum. Neredeyse bu memleketi bırakacağım. Ben bir şey yapmadım. Benim hayatta hiçbir siyasi ile bağlantım yok. Ben sabah işime gelirim akşam evime giderim. Özür dilerim. Bir çiçek alayım partiden özür dileyeyim. Mağdurum, müşkül durumdayım. Bu kasti bir şey değil. Yanlışlıkla yapılan bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gider gitmez aklımın ucundan geçmezdi. Kabul ederlerse bir çiçek alıp gidip özür dilemek isterim. Ailem çok üzülüyor. Karanlık olduğu için hırsızların yüzünü görmedim ve bere takıyorlar. Geceleri burası zifiri karanlık oluyor."