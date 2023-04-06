Çarşı davası bir kez daha ertelendi
9 yıldır süren Çarşı davası, bir kez daha ertelendi. Dava 7 Eylül'e görülecek.
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı davası, 7 Eylül’e ertelendi.
Gezi protestolarına katıldığı gerekçesiyle Çarşı taraftar grubu üyelerinin yargılandığı dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
9 yıldır devam eden dava, 7 Eylül’e ertelendi.
Beşiktaşlı taraftar grubu Çarşı’dan 35 kişi hakkında yürütülen dava 21 Şubat 2022’de Gezi davasından ayrılmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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