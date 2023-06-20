Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yeni gelişme!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yeni gelişme!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 16 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.

Yakalanan diğer 3 şüpheliden birinin jandarmadaki işlemleri ile kavgada yaralanan 2'sinin de hastanedeki tedavisi devam ediyor.

16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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