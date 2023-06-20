Hafriyat yüklü kamyon minibüsün üstüne devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat yüklü kamyonunun minibüsün üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Hafriyat yüklü kamyon minibüsün üstüne devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Fikret Ç'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde aynı istikamette seyreden İbrahim Halil A. yönetimindeki lüks minibüsün üzerine devrildi.

Kazada, sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan Muhittin Orhon yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler güçlükle kurtarılarak ambulanslarla ilçedeki bazı hastanelere kaldırıldı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Ekiplerin çalışması ve çevredekilerin yardımıyla minibüs içerisinde ulaşılan Muhittin Orhon'un yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Orhon'un cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kurtarma çalışması sırasında Bodrum-Gölköy kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kamyon, vinç yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Taze fasulye böyle pişirilirse erimiyor ve dağılmıyor! Tüm aşçıların uyguladığı yöntem Taze fasulye böyle pişirilirse erimiyor ve dağılmıyor! Tüm aşçıların uyguladığı yöntem
En korkak 5 burç! Her şeyden korkar ve karıncayı bile incitemezler... En korkak 5 burç! Her şeyden korkar ve karıncayı bile incitemezler...
Melih Gökçek hedef göstermişti: Okul müdürü açığa alındı Melih Gökçek hedef göstermişti: Okul müdürü açığa alındı
AİHM'den, FETÖ'nün kapatılan yayın organının yöneticisi Hidayet Karaca hakkında karar AİHM'den Hidayet Karaca kararı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı: 'Birinci perde kapanıyor, ikinci perde açılıyor' Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı
Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister? Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister?
Bu 3 burç asla düşmanlık yapamıyor Bu 3 burç asla düşmanlık yapamıyor
Türk kozmetik devi iflas etti: Yüzlerce çalışan işsiz kalacak Türk kozmetik devi iflas etti: Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor' Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor'