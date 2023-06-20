AİHM'den, FETÖ'nün kapatılan yayın organının yöneticisi Hidayet Karaca hakkında karar

AİHM, FETÖ’nün kapatılan yayın organı Samanyolu Medya Grubu’nun eski Genel Müdürü Hidayet Karaca hakkında ihlal kararı verdi.

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AİHM'den, FETÖ'nün kapatılan yayın organının yöneticisi Hidayet Karaca hakkında karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ’nün kapatılan yayın organı Samanyolu Medya Grubu’nun eski Direktörü Hidayet Karaca’nın yaptığı başvuruda Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

18 BİN EURO TAZMİNAT KARARI

Euronews’te yer alan habere göre; Karaca’nın 2015 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik haklarını güvence altına alan 5. maddenin 1’inci, 3’üncü ve 4’üncu fıkralarını ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM kararı gereği Türkiye, Karaca’ya mahkeme masrafları da içinde olmak üzere toplam 18 bin euro maddi tazminat ödeyecek.

KARARIN GEREKÇESİ

Gerekçeli kararda, “mahkeme öncesi tutukluluğun hukuka aykırı olarak devam etmesi”, “tutukluluğunun devamına bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından karar verildiğine dair yeterli teminatın bulunmaması” ve “başvuranın tutukluluğunun aşırı uzun sürmesi nedeniyle” Türkiye aleyhine ihlal kararı verildiği açıklandı.

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