Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards, faaliyetlerine son verdi

Sokak köpeklerini koruma iddiasıyla kurulan Paw Guards, sosyal medyada tepkilerin hedefi olunca faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Sokak hayvanlarını katlettiğine ve bağış olarak toplanan gelirin yöneticileri tarafından ranta çevrildiğine ilişkin iddialar üzerine faaliyetlerine son veren derneğin IBAN numarası halen kaldırılmadı.

Sosyal medya hesaplarından “Kapattık, hakkınızı helal edin. Sağlıcakla.” ifadeleriyle duyuru yapan Paw Guards, Birlikte Yaşam Partisi ismiyle yeni bir siyasi parti kuracağını ve yerel seçimlere hazırlanacağını açıkladı.