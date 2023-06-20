Melih Gökçek hedef göstermişti: Okul müdürü açığa alındı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in hedef gösterdiği Sarıyer Emirgan İlkokulu Müdürü Emine Kızıldağ açığa alındı.

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Melih Gökçek hedef göstermişti: Okul müdürü açığa alındı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in karne günü gökkuşağı süslemeleri önünde öğrencisiyle poz verdiği için hedef gösterdiği Sarıyer Emirgan İlkokulu Müdürü Emine Kızıldağ açığa alındı. Okul yetkililerinden T24'e yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

“Bu kadın öğretmense derhal açığa alınmalı” diyen Gökçek, “Çocuklarımızı eşcinselliğe itenler çocuklarımızın katilleridir” paylaşımın yapmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan Müdür Kızıldağ, bu süre zarfında da açığa alındı.

Melih Gökçek hedef göstermişti: Okul müdürü açığa alındı - Resim : 1

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Velilerden Orhan Özdemir “Gökkuşağı ne zaman suç oldu? Renkler ne zaman yasaklandı?” diyerek Change.org’da imza kampanyası başlattı.

Kampanya’da “Öğretmenimiz bir iftira yüzünden görevinden alındı! 16 Haziran’da Sarıyer Emirgan İlkokulu'nda karne dağıtım töreni sırasında sınıfa kurulan ve önünde fotoğraflar çekilen süslemelerdeki renklerin LGBT’yi çağrıştırdığını iddia ederek sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıldı ve fotoğraftaki öğretmen hedef gösterildi. Bunun üzerine fotoğrafta yer alan okulun müdiresi Emine Öğretmen görevden alındı. Gökkuşağı ne zaman suç oldu? Renkler ne zaman yasaklandı? Emine öğretmen herkesin sevdiği, tanıdığı ve asla bu suçlamalarla işi olmayan bir eğitimci. Haksız yere linç edilen ve görevinden alınan Emine Öğretmen için adalet istiyoruz! Hocamızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.

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