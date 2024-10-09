Diyarbakır'da 7 Yaşındaki Kız Çocuğuna Taciz Girişimi! Bacağında Diş İzleri Var

Diyarbakır'da bir erkek, 7 yaşındaki kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürme çalıştı. Taciz şüphelisini fark eden mahalleli olaya müdahale ederken, kız çocuğunun bacağında ısırık izleri tespit edildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da 7 Yaşındaki Kız Çocuğuna Taciz Girişimi! Bacağında Diş İzleri Var

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi, Ayşenur Zarakolu Caddesi’nde akşam saatlerinde 30 yaşlarında olan ve üzerinde gri üst ile lacivert kot pantolon bulunan erkek şüpheli, kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürme çalıştı.

Taciz şüphelisini fark eden çevredekiler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Çevredekilerin geldiğini gören şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık kontrolü için Diyarbakır Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Kontrollerinde bacağında ısırık izleri tespit edilen mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürüldü.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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