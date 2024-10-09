Canlı Yayında Korkutan Anlar! Cem Öğretir’in Burnu Kanadı; Apar Topar Yayından Alındı
ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in, Esra Erol’a bağlandığı sırada burnu kanadı. Stüdyoda panik dolu anlar yaşanırken, Cem Öğretir yayından alındı. Ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu.
Ünlü haber spikeri Cem Öğretir, Esra Erol'un programına bağlandı. Yayın esnasında rahatsızlanan Öğretir'in burnundan kan geldi.
Esra Erol’un panik anları canlı yayına yansırken, Öğretir yayından alındı. Reji ekipleri ünlü sunucuya ilk müdahalede bulundu.
Olay sonrası ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu. Ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında ise ilerleyen saatlerde açıklama yapılacağı öğrenildi.
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