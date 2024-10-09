Aydın'da Genç Kadının Şüpheli Ölümü! Metrelerce Yükseklikteki Uçurumdan 'Düştü'

Aydın'da 21 yaşındaki Nigar Bayram metrelerce yükseklikteki uçurumdan 'düşerek' hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da Genç Kadının Şüpheli Ölümü! Metrelerce Yükseklikteki Uçurumdan 'Düştü'

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aytepe Mesire Alanı'nda 21 yaşındaki Nigar Bayram, henüz bilinmeyen bir nedenle mesire alanındaki uçurumdan aşağı düştü.

Genç kızın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç kıza ulaşmak için kurtarma çalışması gerçekleştirirken, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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