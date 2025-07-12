Diyarbakır Surlarına Türk Bayrakları Asıldı

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının ardından Diyarbakır’da tarihi surlara Türk bayrakları asıldı. AKP Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, “Bu bayraklar birliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak geleceğimizin simgesidir” dedi.

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Diyarbakır Surlarına Türk Bayrakları Asıldı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör örgütünün silah bırakması" çağrısının ardından, Türkiye yakın tarihinin önemli bir dönüm noktası yaşandı. Terör örgütü PKK, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen törenle 41 yıl sonra silah bıraktı. Bu gelişme, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlangıcı olarak geniş yankı uyandırdı.

Bu tarihi adımın ardından AKP Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve yönetim kurulu üyeleri, Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız ile birlikte Diyarbakır'daki tarihi surların üzerine Türk bayrakları astı.

Diyarbakır Surlarına Türk Bayrakları Asıldı - Resim : 1

Ömer İler, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her sokak, her ev bayrağımızla donatılmalı" çağrısına cevap verdiklerini belirterek, "Diyarbakır'ın kadim surlarına astığımız bu bayrak, birliğimizin, kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Bu topraklarda artık umut, huzur ve ortak geleceğe olan inanç dalgalanıyor. 41 yıl süren karanlık bir dönemi geride bırakıyor, terörsüz bir Türkiye'ye yürüyoruz. Bu süreci evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı bayrağımızla donatarak taçlandırıyoruz. Her bayrak, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz güvenin işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, Türkiye'yiz. Gelin hep birlikte sokaklarımızı kırmızı-beyaza boyayalım" dedi.

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Kaynak: DHA

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Diyarbakır AKP
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