Diyanet'ten 'SMA' için fetva niteliğinde açıklama: Bu şartlarda olan bir kişiye zekat, fitre verilemez

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Diyanet TV'nin "Diyanet'e Soralım" programında yayına bağlanan izleyicilerin sorularını yanıtladı.

“SMA hastaları için zekat, fitre verilebilir mi?” sorusu üzerine Bozkurt, zekat, fitre, fidyenin özel bir ibadet olduğunu belirtti.

Bu nedenle bunların verileceği yerlerin ve ödeme biçimlerinin de özel olduğunu kaydeden Bozkurt, şöyle konuştu:

“Bu şartlarda olan bir kişiye zekat, fitre verilemez. SMA hastalıklarıyla mücadele eden insanlar büyük meblağlar ödeyecekler. Bunu ödemek için yardımcı olmamak mı lazım? Olunabilir ama bunu zekat ve fitremizle değil, onun dışında diğer gönüllü bağışlarla destekleyebiliriz. Fakat zekat, fitre, fidye özel bir ibadettir. Ödeneceği yerler, ödeme biçimi özeldir. Buralar için zekat, fitre, fidye ödenemez. Özellikle altını çiziyorum çünkü o ibadetin geçerlilik için şartları tam manasıyla oluşmuyor. SMA hastalarımıza zekat, fitre, fidye dışında bağışlar yapılabilir, bunlar ödenmesin lütfen. Bu tür hastaların tedavisi yurt dışında büyük meblağlarla karşılanıyor. Yüzde yüz bir tedavisi yok. Dışarıya gidiliyor ve sonuç alınıyor mu? Umut bağlıyoruz, götürüyoruz. Mücadele edenlere Allah yardımcı olsun.”

'BU ÇOCUKLARDAN HER BİRİNİ SAHİPLENSELER...'

Programın sunucusu da “Türkiye’de yaklaşık 3 bin SMA’lı hasta çocuğumuz var. Bunlar zekat, fitre, fidye ile çözülür mü çözülmez mi? İş buralara gelmeden bu memlekette üç bin tane babayiğit yok mu? Bu çocuklardan her birini sahiplenseler de götürüp tedavilerini yaptırsalar” diye konuştu.

Kaynak: ANKA