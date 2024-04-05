Erkek şiddeti: Mart ayında 24 kadın öldürüldü

Erkekler, en az 43 kadına şiddet uyguladı, 15 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, üç çocuğu öldürdü.

Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mart’ta en az 24 kadını ve üç çocuğu öldürdü. 31 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, en az 43 kadına şiddet uyguladı, en az 15 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az sekiz kadını taciz etti. Erkekler, 51 kadını seks işçiliğine zorladı.

Mart’ta tecavüz vakası basına yansımadı. Basına yansımaması olmadığı anlamına gelmiyor. Erkekler, en az 16 kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

Adana'da bir kadın meşru müdafaa hakkını kullandı: Kendisini ve oğlunu öldürmekle tehdit eden boşanma aşamasındaki kocası Uğur İ.’yi (29) silahla vurarak öldürdü. Kadın tutuklandı.

Antep'te bir kadının cesedi yol kenarında bulundu.

Erkekler, Mart’ta en az 24 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 23 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az beş erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az dört kadını koruma kararına rağmen öldürdü. Kadınları öldüren erkeklerden biri polis biri de astsubaydı.

14 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, iki kadını “kıskandığı” için öldürdü. Erkeklerin sekiz kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

En az 19 kadını kocası, sevgilisi erkekler, dört kadını baba, torun gibi ailesinden erkekler öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 10 kadını kesici aletle, 14 kadını ateşli silahla öldürdü.

Erkekler, altı kadını ev dışında sokak, ormanlık alan gibi alanlarda, 18 kadını da ev içinde öldürdü.