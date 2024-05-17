Diyanet'ten geri vites: Audi'yi iade ettiler

Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 aracın iade edildiğini açıkladı.

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Diyanet'ten geri vites: Audi'yi iade ettiler

Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 aracını iade ettiğini duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada aracın tasarruf genelgeleri kapsamında iade edildiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulayacağımız tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.
17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.
Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.

Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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