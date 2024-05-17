Çetin Doğan cezaevinden çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 28 Şubat davası sanıklarının kalan cezaları kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, cezaları kaldırılan isimler arasında Aydan Erol, Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker ve Erol Özkasnak yer aldı.

Kararın ardından bugün, Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi.

Buca Cezaevi'nden tahliye edilen Doğan, ilk açıklamasında "Bir af söz konusu değil, anayasanın gereği yapıldı" dedi.

DİĞER BİR AF KARARI

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir diğer af kararından, 2019 yılında gerçekleştirilen 31 Mart seçimlerinde, Saadet Partili sandık görevlisini tabancayla vurarak öldüren ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Hacı Sülük de faydalandı.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davası kapsamında eski üst düzey askeri yetkililerden Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiye verilen müebbet hapis cezalarını onaylamıştı. Kararda adı geçen 14 kişi, karardan iki gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle 2 Ağustos 2022'de serbest bırakıldı. Emekli Korgeneral Vural Avar ise cezaevinde 20 Aralık 2022'de vefat etti.

Ardından, sağlık durumları nedeniyle emekli Korgeneral Hakkı Kılınç 11 Ocak 2023'te, eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz ise 26 Ocak 2023'te tahliye edildi.

Mart 2023'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp'in kalan cezalarını affetti.

Kaynak: Gerçek Gündem