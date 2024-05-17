TÜİK açıkladı: Türkiye genç nüfusuyla Avrupa'yı solladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son veriye göre, Türkiye nüfusunun %15,1'ini genç nüfus oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun %15,1'ini oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun %20,8'ini oluştururken bu oran 2013 yılında %16,6 ve 2023 yılında %15,1 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL %21,5 İLE HAKKARİ OLDU

ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %21,5 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,1 ile Şırnak ve Siirt, %20,2 ile Bayburt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il %12,1 ile Balıkesir oldu. Bu ili %12,2 ile Muğla ve %12,4 ile Ordu izledi.

GENÇ NÜFUSUN %30,3'ÜNÜN 15-17 YAŞ GRUBUNDA YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2023 yılında genç nüfusun %30,3'ünün 15-17 yaş grubunda, %19,4'ünün 18-19 yaş grubunda, %29,4'ünün 20-22 yaş grubunda ve %20,9'unun ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS ORANININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,1 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında genç nüfus ortalaması %10,6 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,5 ile İrlanda, %12,3 ile Hollanda ve %12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %8,9 ile Bulgaristan, %9,5 ile Litvanya ve Slovenya, %9,7 ile Polonya ve Letonya olduğu görüldü.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 15 YAŞINDAKİ GENÇLER İÇİN 63,5 YIL OLDU

Hayat Tabloları, 2020-2022 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,5 yıl, erkekler için 74,8 yıl ve kadınlar için 80,3 yıl oldu.

Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresinin 63,5 yıl, erkekler için 60,8 yıl ve kadınlar için 66,2 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

EVLİ OLAN GENÇ KADINLARIN ORANI, EVLİ OLAN GENÇ ERKEKLERİN ORANININ 3,6 KATI OLDU

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2023 yılında %96,4'ünün hiç evlenmemiş, %3,5'inin evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %86,8'inin hiç evlenmemiş, %12,7'sinin evli, %0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

KADINLARDA YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI %51,2 OLDU

Türkiye'de 2021/'22 öğretim yılında %44,7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2022/'23 öğretim yılında %46,0'a yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran %40,3'ten %41,1'e kadınlarda ise %49,2'den %51,2'ye yükseldi.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERİN ORANI %22,5 OLDU

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2022 yılında %43,8 iken 2023 yılında %45,6 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2022 yılında %56,2 iken 2023 yılında %57,4, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında %31,0 iken 2023 yılında %33,1 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2022 yılında %19,4 iken 2023 yılında %17,4 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2022 yılında %16,4 iken 2023 yılında %14,3, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında %25,2 iken 2023 yılında %23,2 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2022 yılında %24,2 iken 2023 yılında %22,5 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2022 yılında %16,4 iken 2023 yılında %15,6, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında %32,3 iken 2023 yılında %29,8 oldu.

İSTİHDAMDAKİ GENÇLERİN %55,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2022 yılında %35,3 iken 2023 yılında %37,7'ye yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2022 yılında %46,9 iken 2023 yılında %49,2, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında %23,2 iken 2023 yılında %25,4 oldu.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2023 yılında %13,6'sının tarım sektöründe, %31,1'inin sanayi sektöründe, %55,3'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin %12,5'inin tarım sektöründe, %36,7'sinin sanayi sektöründe, %50,8'inin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların %15,8'inin tarım, %19,6'sının sanayi, %64,6'sının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

GENÇ NÜFUSUN OBEZİTE ORANI ARTI

Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2019 yılında genç nüfusun obezite oranı %4,6 iken bu oran 2022 yılında %5,0 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2019 yılında bu oranın %4,8 iken 2022 yılında %5,3'e, genç kadınlarda ise 2019 yılında %4,5 iken 2022 yılında %4,6'ya yükseldiği görüldü.

Diğer taraftan, 2019 yılında genç nüfusta normal kilolu olanların oranı %64,3 iken bu oran 2022 yılında %65,6 oldu. Normal kilolu genç nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2019 yılında %64,3 iken bu oran 2022 yılında %66,0, genç kadınlarda ise 2019 yılında %64,3 iken 2022 yılında %65,3 oldu.

GENEL SAĞLIK DURUMUNDAN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTEN GENÇLERİN ORANI %86,8 OLDU

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2022 ve 2023 yıllarında %69,2 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2022 yılında %84,8 iken 2023 yılında %86,8'e yükseldi. Bu oran 2023 yılında genç erkeklerde %89,1, genç kadınlarda ise %84,4 oldu.

GENÇLERİN %54’Ü MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %52,7 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı %33,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %13,7 oldu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %54 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı %33,3, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %12,7 oldu.

Kendini mutlu olarak hisseden 18-24 yaş grubundaki erkek nüfusun oranı %52,7 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı %34,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %13,2 oldu. Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı %55,4 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı %32,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %12,2 oldu.

GENÇLERİN %75,2'Sİ İŞİNDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında, gençlerin %75,2'si çalıştığı işinden memnun olduğunu, %47,8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %75,6, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %48,6 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar %74,4 ve %46,1 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN %65,5'İ ALMIŞ OLDUĞU EĞİTİMDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında, gençlerin %65,5'i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %62,1 iken genç kadınlarda %69,2 oldu.

İNTERNET KULLANAN GENÇLERİN ORANI %97,5 OLDU

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2022 yılında %96,9 iken 2023 yılında %97,5 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2022 yılında %97,6 iken 2023 yılında %98,4, genç kadınlarda ise 2022 yılında %96,1 iken 2023 yılında %96,6 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem