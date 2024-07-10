Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor

Lüks harcamaları gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş'ın talimatıyla cadı avı başlatıldı. Diyanet'in merkez yerleşkesine olağanüstü güvenlik tedbirleri getirilirken, Erbaş'ın koruma sayısı da artırıldı.

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Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara Bilkent'te yer alan merkez yerleşkesinde izin olmadan makam katına girişler imkânsız hale getirildi. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Erbaş'ın makam katına parmak izli sistem yerleştirildi. Yurt dışı görevlendirmelerini de kapsayan tüm evrakların kapalı devre sistem üzerinden imzaya gönderildiği bildirildi. Aynı zamanda Ali Erbaş'ın koruma sayısının da 6'ya çıkarıldığı aktarıldı.

YÖNETİCİLERİN GİRİŞİ BİLE ZOR

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre; Ali Erbaş’ın makam katına yalnızca parmak izi tanımlanan kişilerin geçişine izin verildiği belirtildi. Öte yandan makam girişine kartlı özel sistem de konulduğu, yöneticilerin de makam katına girerken özel kalemden onay aldığı kaydedildi.

DİYANET PERSONELİ ŞİKAYETÇİ

Makam katına önceden vatandaşların da güvenlik kontrolünden geçtikten sonra girebildiğini söyleyen Diyanet personeli, “Parmak izli sistem çok incitici bir durum. Yöneticilerin dahi girişi çok güç hale getirildi. Bu durum yöneticiler arasında da ciddi rahatsızlık yarattı” diye konuştu.

KORUMA SAYISI ARTTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Mehmet Görmez’in Başkanlığı dönemindeki koruma sayısını üç kat artırması da tepki çekti. Ali Bardakoğlu döneminde bir, Mehmet Görmez döneminde iki olan Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık korumalarının sayısının Ali Erbaş döneminde altıya çıktığı bildirildi.

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