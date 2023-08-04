Diyanet, Milli Eğitim'e de el attı! 'Ders saatlerini Cuma namazına göre ayarlayın'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hafta yayınladığı cuma hutbesinde, "İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri yer aldı.

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Diyanet, Milli Eğitim'e de el attı! 'Ders saatlerini Cuma namazına göre ayarlayın'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 4 Ağustos 2023 tarihli cuma hutbesinde; “iş yerlerindeki mesai saatlerini, okullardaki ders programlarını cuma namazına göre düzenlenmesi” çağrısı yaptı.

Cuma hutbesinde, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” denildi.

Hutbe şu şekilde:

“Aziz Kardeşlerim! Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.” ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım.

Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah’ın evlerine koşalım. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.”

Kaynak: ANKA

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