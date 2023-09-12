Diyanet'ten geçim sıkıntısı çekenlere dua önerisi

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet ortamında yayınladığı takviminde, geçim sıkıntısı çekenler için dua önerdi.

Diyanet'ten geçim sıkıntısı çekenlere dua önerisi

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet ortamında yayınladığı takviminde, geçim sıkıntısına değindi. Yılın ilk yarısında 19 milyar 693 milyon TL harcayan başkanlığın 10 Eylül tarihli takvim yaprağında, “Borçlular ve geçim sıkıntısı çekenler için dua” yer aldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; takvimin sayfasında şunlar kaydedildi: “Peygamberimiz, borçlu ve geçim sıkıntısı olan kimsenin şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir: ‘(Ey) Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin rahman ve rahimi olan Allah’ım! (…) Benim borcumu ödemeyi nasip eyle, beni fakirlikten kurtar.”

Diyanet, takvimin 3 Ağustos tarihli yaprağında da “Sofralar zengin, gönüller engin olsun” mesajı vermişti. Başkanlık, 2018-2024 dönemi takvimler için 136 milyon 969 bin TL harcamıştı.

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