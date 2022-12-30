Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da yine elinde kılıçla hutbe okudu
Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle kılınan ilk Cuma namazının ardından elinde kılıçla hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da yine kılıçla hutbe okudu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün Ayasofya’da Cuma namazı kıldırdı.
Erbaş, kılıçla hutbenin okunduğunu gösteren görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
DAHA ÖNCE DE KILIÇLA HUTBE OKUMUŞTU
Erbaş, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle kılınan ilk Cuma namazının ardından da elinde kılıçla hutbe okumuştu.
Erbaş, tepkiler üzerine, şu açıklamayı yapmıştı:
"İstanbul fethedildiğinde Ayasofya’daki ilk Cuma hutbesi de kılıçla okunmuş ve 481 yıl böyle devam etmiştir. Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya’nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır.”
Kaynak: ANKA
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