Disney'in yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filmi, Netflix ve Amazon’da yayınlanacak

Geçen aylarda Disney+ platformu “Atatürk” isimli yapım hakkında aldığı karar ile Türkiye’de büyük tepkiler aldı.

İddialara göre; Disney, Ermeni lobisinin baskılarıyla Atatürk dizisinin platformda yayınlamama kararı almıştı. Sonrasında yapımın dizi şeklinde önce FOX TV’de ardından da iki parça olarak sinema salonlarında gösterileceği açıklanmıştı.

Fatih Altaylı’ya göre ise Atatürk filmi, Netflix ve Amazon Prime Video’da yayınlanacak

Gazetesi Fatih Altaylı yayınladığı bir köşe yazısında Atatürk filmi hakkında son derece önemli iddialarda bulundu. Altaylı’ya göre Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime girecek. Aynı zamanda ABD ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor.



Altaylı, sinemalar dışında Atatürk dizisinin Netflix ve Amazon Prime Video’da tüm dünya çapında yayınlanacağını söyledi. Ancak yayın tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Altaylı’nın ilgili açıklaması şu şekilde:

“Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor. Ve Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek.



Yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor.”