Agrobay işçilerine jandarma saldırdı: Çok sayıda kişi darp edilerek göz altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık'ta işçiler, Tarım İşçileri Sendikası (Tarım Sen) üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Yaşanan durum üzerine direnişe başlayan işçilere geçtiğimiz hafta jandarma müdahale etmişti. Yaşananlar üzerine eylemlerine kısa bir süre ara veren işçiler bugün yeniden direnişe başladı. Sera önünde bekleyişlerini sürdüren işçilere jandarma yeniden müdahale etti.

Aralarında sendika yöneticileri, avukatlar ve Foto Muhabiri Berkcan Zengin’in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gerginlik sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı İzmir merkezli Agrobay Seracılık'ta işçiler, kötü çalışma koşulları, geç yatırılan maaşlar, ücretsiz izin dayatması, müdür ve mühendislerin yoğun baskısı, mobbing, kötü muamele uygulamaları ve daha birçok hak ihlali yaşanması üzerine sendikalaşma sürecine girdi. Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım Sen) üye olan 39 işçi “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak” gibi gerekçeleri içeren “Kod 46” ile işten çıkarıldı. Yaşanan gelişme üzerine Tarım Sen, işçi kıyımına son verilmesi ve tazminat haklarının eksiksiz yatırılması için sera önünde eyleme başladı.