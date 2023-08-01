Disney'in 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçtiği iddia edildi: AKP'li Çelik tepki gösterdi, Disney'in açıklama yapması bekleniyor

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, skandal bir karara imza attı. Daha önce 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçti.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Söz konusu kararın gündeme gelmesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir" diyen Çelik, "Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın" ifadelerini kullandı.

DİSNEY AÇIKLAMA YAPACAK

Gazeteci Candaş Tolga Işık, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin Disney'in yarın açıklama yapacağını duyurdu.

Işık, "Atatürk dizisiyle ilgili Ermeni Diasporası'nın her zamanki dezenformasyonlarından biri dönüyor. Yalan diasporası kendine yontmaya çalışıyor ama Disney'in kararında etkileri sıfır! Hakan Fidan ve İbrahim Kalın sürece bizzat müdahil oldu. Yarın Disney bir açıklama yapacak" diye yazdı.