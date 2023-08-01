Disney'in 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçtiği iddia edildi: AKP'li Çelik tepki gösterdi, Disney'in açıklama yapması bekleniyor

Disney Plus'ın Atatürk dizisinin yayınlamaktan vazgeçmesine ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik sert bir açıklama yaparken; Disney'in yarın açıklama yapması bekleniyor.

Disney'in 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçtiği iddia edildi: AKP'li Çelik tepki gösterdi, Disney'in açıklama yapması bekleniyor

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, skandal bir karara imza attı. Daha önce 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçti.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Söz konusu kararın gündeme gelmesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir" diyen Çelik, "Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın" ifadelerini kullandı.

DİSNEY AÇIKLAMA YAPACAK

Gazeteci Candaş Tolga Işık, gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin Disney'in yarın açıklama yapacağını duyurdu.

Işık, "Atatürk dizisiyle ilgili Ermeni Diasporası'nın her zamanki dezenformasyonlarından biri dönüyor. Yalan diasporası kendine yontmaya çalışıyor ama Disney'in kararında etkileri sıfır! Hakan Fidan ve İbrahim Kalın sürece bizzat müdahil oldu. Yarın Disney bir açıklama yapacak" diye yazdı.

Etiketler
Disney Plus
CHP MYK toplantısında "zoom" tartışması: Tüzüğe aykırı durum yok CHP MYK toplantısında "zoom" tartışması
Bodrum'da orman yangını Bodrum'da orman yangını
Hatay'da askeri araç kaza yaptı, 10 asker yaralı Hatay'da askeri araç kaza yaptı, 10 asker yaralı
Hafızayı koruyan ve güçlendiren süper besin! Üç beş adet yemek yetiyor Hafızayı koruyan ve güçlendiren süper besin! Üç beş adet yemek yetiyor
Afyonkarahisar'da halk otobüsü ücretlerine yüzde 81 zam geldi Afyonkarahisar'da halk otobüsü ücretlerine yüzde 81 zam geldi
Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin püf noktası! 20 yıllık aşçı işin sırrını verdi... Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin püf noktası! 20 yıllık aşçı işin sırrını verdi...
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş açıkladı: Dolar neden çakılı kaldı? Dolar neden çakılı kaldı?
İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı: Mutlaka tepki verir İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı
Onlarla sakın tartışmayın! Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu
Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu
26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor 26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor