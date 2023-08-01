Afyonkarahisar'da halk otobüsü ücretlerine yüzde 81 zam geldi

Afyonkarahisar Belediye Meclis toplantısında toplu taşımaya zam kararı çıktı. Belediyenin işlettiği halk otobüslerinin 5,5 TL olan taşımacılık ücretine yüzde 81 oranında zam yapıldı.

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Afyonkarahisar'da halk otobüsü ücretlerine yüzde 81 zam geldi

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantılarında halk otobüsü ücretlerine zam gündeme geldi.

Gazete Duvar'dan Nail Azbay'ın haberine göre, Afyonkarahisar Belediye başkanı Mehmet Zeybek, "maliyetlerin artmasından dolayı her ay 5 milyon TL zarar ettiklerini, zammın kaçınılmaz olduğunu" söyledi.

Zeybek, "Şu şeylerden dolayı zam yapmakta mecbur kaldık. Yoksa her ay 5 milyon zarar ediyorduk. Fiyatlar buraya gelse bile yine kâr etmeyeceğiz. Biz kâr gütmüyoruz. Bunda bile zarar ediyoruz. Bir nebze olsun hafifletiriz diyerek. Çevre illerden fiyat aldık. Çevrede en uygun fiyat bizde" dedi.

Yeni ücret tarifesi şu şekilde belirlendi:

Nakit biniş: 10 TL
Tam kartlı biniş: 9 TL
Öğrenci kartı: 8 TL
Abone kart dolumu: 550 TL
Öğrenci kart abonman dolumu: 450 TL

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