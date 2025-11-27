Dışişleri'nden Irak’taki Doğal Gaz Sahasına Yapılan Saldırıya Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Irak’taki Kor Mor doğal gaz sahasına yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

'YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ'

Keçeli, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Irak’taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak’ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz.

Erbil Başkonsolosluğumuz, söz konusu sahada çalışan vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır."

Kaynak: DHA