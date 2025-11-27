Dışişleri'nden Irak’taki Doğal Gaz Sahasına Yapılan Saldırıya Tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Irak’taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak’ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Dışişleri'nden Irak’taki Doğal Gaz Sahasına Yapılan Saldırıya Tepki
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Irak’taki Kor Mor doğal gaz sahasına yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

'YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ'

Keçeli, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Irak’taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak’ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz.

Erbil Başkonsolosluğumuz, söz konusu sahada çalışan vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır."

Kaynak: DHA

Etiketler
Irak Dışişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
CHP'li Vekilden Bakan Murat Kurum'a Teşekkür: ‘Bir Başarı Hikayesi Olarak Görüyorum’ CHP'li Vekilden Bakan Murat Kurum'a Teşekkür: ‘Bir Başarı Hikayesi Olarak Görüyorum’
Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç Ejegül’ü de Öldürmekten Yargılanıyor: Avukatı Davadan Çekildi Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç Ejegül’ü de Öldürmekten Yargılanıyor: Avukatı Davadan Çekildi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek ve En Düşük İller Belli Oldu! 'Üzülerek Açıklıyorum' Diyerek Uyardı Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek ve En Düşük İller Belli Oldu! 'Üzülerek Açıklıyorum'
İstanbul'a Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Uyardı: O Tarihlere Dikkat Hazır Olun! İstanbul'a Kar Geliyor
Fatih Altaylı, Selahattin Demirtaş, 11'inci Yargı Paketi... Bakan Tunç'tan Kritik Açıklamalar: 'Af' Tartışmalarına Son Noktayı Koydu Kritik Açıklamalar, 'Af' Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu? Önce Verildi Sonra İptal Edildi İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu?
Hong Kong Cehennemi Yaşıyor! Büyük Yangında Ölü Sayısı Arttı, Yüzlerce Kişiden Haber Yok Son 70 Yılın En büyük Felaketi! Ölü Sayısı Her Saat Artıyor