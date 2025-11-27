Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç Ejegül’ü de Öldürmekten Yargılanıyor: Avukatı Davadan Çekildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ölümüne ilişkin tutuklanan Cemil Koç hakkında, 24 Temmuz 2023 tarihinde Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova’yı (29) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle açılan dava başladı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Cemil Koç (38) İstanbul cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Katılan tarafı temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları, davaya müdahil olmak ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, suçun niteliği, mevcut deliller ve sanığın üzerine atılı eylemi işlediğine dair güçlü şüphe gerekçesiyle tutukluluğun sürdürülmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, bir önceki celse sanığın avukatının davadan çekildiğini hatırlatarak, bir sonraki duruşmada sanığın yeni avukatıyla savunmasının alınmasına, tutukluluk halinin devamına ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatlarının davaya müdahil olma talebinin kabulüne karar verip duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Olay yeri inceleme raporunda, ölen Ejegul Ovezova'nın vücudunda yere çarptığı bölge haricinde herhangi bir yara ya da kesi izi olmamıştır. Ceset üzerinde yapılan otopsi işlemleri neticesinde hazırlanan raporlarda da ölen kişinin vücudunda yara kesi izi olduğuna dair herhangi bir tespit bulunmadı. Olay yerinde sehpa üzerinde, yatak kenarında ve çamaşır makinesi içinde bulunan yorganda ölen kişiye ait kan izleri tespit edildi. Ölen kişinin düştüğü pencere kenarında elverişli iz tespit edilemedi. Her ne kadar olayın meydana geldiği ev içerisinde farklı yerlerden elde edilen kan izlerinin ölen kişiye ait olduğu tespit edilmiş ise de ölen kişinin vücudunda yara kesi izi tespit edilememesi sebebiyle ev içerisinden elde edilen kan izleriyle ölüm olayı irtibatlandırılamadı. Ölen kişinin düştüğü pencere kenarında elverişli iz elde edilememesi de şüphelinin lehine delil olarak değerlendirilebilir.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından düzenlenen, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde maktul Ovezova ile şüpheliden alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotipler karışık olarak bulunmuştur. Bu husus, şüpheli ile maktül arasında olay anında meydana gelen bir tartışmaya ve fiziki mücadeleye delalet olarak değerlendirilmiştir. Şüphelinin olay tarihinde aralarında tartışma bulunan Ejegul Ovezova'yı ikamet ettikleri dairenin penceresinden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu ve üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe elde edildiği anlaşılmıştır."

İddianamede, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla Koç hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde cesedinin bulunmasıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine ifade vermişti.

Mahkeme, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan Koç'un, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırmıştı.

Cemil Koç'un, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin 9 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek davanın duruşmasının 29 Aralık’ta görülmesine karar verilmişti.

