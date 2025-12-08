Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye’ye 'Hürriyet Günü' Tebriği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esad yönetiminin ve Suriye’deki iç savaşın sona erişinin ilk yıl dönümü vesilesiyle Suriye halkının Hürriyet Günü’nü kutladı.

Bakanlık, 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü’nün birinci yılına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

'DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Suriye'deki iç savaşın ve Beşşar Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nün yürekten kutlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz. Suriye Hükümeti, son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye’nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır.

Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz."

ŞARA'DAN 'KARDEŞLİK' VURGUSU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde "kardeşlik" mesajı verdi. Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

Kaynak: DHA