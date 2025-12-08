Megakent Kilitlendi! Yeni Haftada da Trafik Çilesi

İstanbul yeni haftaya yine trafik çilesiyle başladı. Megakentte trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 72'ye kadar yükseldi. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 63'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a dayandı.

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu etkili oluyor.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Sürücüler, Cevizlibağ, Bahçelievler ile Bakırköy'de, zaman zaman durma noktasına gelen trafikte araçlarıyla ilerlemeye çalışıyor.

D-100 kara yolunda, Avcılar ile Küçükçekmece arasında Ankara istikametinde, Beylikdüzü'nde Edirne istikametinde, TEM Otoyolu'nun Avcılar mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mecidiyeköy'de ise her iki yönde sürücüler araçlarıyla güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolunda Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli'nin girişine kadar sürüyor.

KÖPRÜLERDE DURUM NE?

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'de başlayıp köprü girişlerine kadar uzanırken Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK

Altunizade, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Cevizlibağ'daki toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, tramvay, metro, otobüs ve metrobüsleri kullanmak için zaman zaman sıra bekliyor.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar yükseldi.

Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 63'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

