Bakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü: Gazze ve Lübnan'daki Son Durum Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orta Doğu’daki sorunların ele alındığı görüşmede, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Ukrayna'daki son durum konuşuldu.

Bakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü: Gazze ve Lübnan'daki Son Durum Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirildi. Savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna’daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

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Kaynak: ANKA

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