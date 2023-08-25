Dışişleri Bakanı Fidan'dan Tahıl Koridoru açıklaması: Yeniden canlanması Türkiye için öncelik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. Fidan, basın toplantısında Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili, "Tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Bu yolların riskler barındırdığını görüyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi sürecinin yeniden başlamasını istiyoruz" dedi. Kuleba ise Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı desteğe dayalı olduğunu belirterek, "Ukrayna ve Türkiye her düzeyde o kadar çok alanda ve o kadar bir güven ile birbirine bağlı ki ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğinden eminim" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabulü sırasında, Rusya'nın Karadeniz'deki Tahıl Koridorunu abluka altına almasının yarattığı risklerin öncelikle gündeme geldiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Zelenskiy, Facebook hesabındaki görüntülü paylaşımında, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme. Birçok önemli konuyu ele aldık. Barış formülü, Küresel Barış Zirvesi hazırlıkları, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridorunu abluka altına almasının yarattığı riskler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

"TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNCELİK"

Dışişleri Bakanı Fidan daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması için, "Alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını görüyoruz. Bu girişimin yeniden canlandırılması Türkiye için bir öncelik. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok sistemli bir çalışma yürütmekte” dedi.

Kuleba ise Dışişleri Bakanı Fidan'ı Kiev’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu onun Kiev’e ilk ziyareti. Bu ziyaret tarihe geçecek. Çünkü bu, savaş başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı tarafından yapılan ilk ziyaret." diye konuştu.

Kuleba, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek, "İki ülke arasında hakiki bir ortaklık ve karşılıklı desteğe dayalı ilişki var. Bu ortaklık herhangi bir ek yoruma muhtaç değildir." değerlendirmesinde bulundu.

KULEBA: TÜRKİYE'NİN ETKİLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

İki gün önce Kırım Platformu 3. Zirvesi’nin Kiev’de gerçekleştiğini anımsatan Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu platforma gönderdiği görüntülü hitabını takdir ettiklerini belirtti.

Kuleba, Fidan’ın Kiev ziyareti kapsamındaki görüşmelerde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yeniden canlandırılmasının ana konu olduğunu aktararak, "(Tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması) Bu konuda ortak yaklaşıma sahibiz. Söz konusu girişimin yeniden başlatılması için ortak gayretlerimiz var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından teklif edilen "Barış Formülü"nde Türkiye’nin katılım rolünü de ele aldıklarını belirten Kuleba, "Türk şirketlerinin Ukrayna’nın inşasındaki rolünü görüştük. Detaylı olarak NATO ve Ukrayna’nın NATO üyeliğini ele aldık. Ukrayna ve Türkiye’nin ilişkisi her seviyede devam ediyor. Türkiye bizim için NATO’nun önemli üyesidir. Ukrayna ve Türkiye her düzeyde o kadar çok alanda ve o kadar bir güven ile birbirine bağlı ki ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

FİDAN'IN KİEV TEMASLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de görüştü.

Fidan, ardından Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir araya geldi. Şmıgal de X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşımında, Fidan ile Ukrayna'nın ticari ve ekonomik işbirliğini ve yeniden inşasını ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Türkiye'ye, Zelenskiy'nin barış formülüne verdiği destek ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yaptığı katkılar dolayısıyla minnettar olduklarını kaydetti.

Bakan Fidan, Kiev'de Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edilmiş ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşmüştü.