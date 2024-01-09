Dilan Polat'ın "Yılbaşını ailesiyle geçirdi" iddiasına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 11 gündür hastanede olduğu ve yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddialarının yer aldığı haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Tutuklu Dilan Polat’ın yılbaşını ailesi ile geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" denilen açıklamada, Polat'ın ailesiyle bir kez, 5 Ocak günü görüştüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'29 ARALIK'TA HASTANEYE YATIRILDI, 8 OCAK'TA TABURCU EDİLDİ'

"Adı geçenin yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla, 05.11.2023 tarihinden sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevki sağlanmıştır. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri’nin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmış olup, gerekli tetkik ve muayeneleri yaptırılmıştır.

15.12.2023 tarihinde yine hastalık gerekçeli başvurusu üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, adı geçenin 29.12.2023 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmıştır. Hastanede yapılan muayene sonucunda, tutuklu Dilan Polat’ın yatarak tedavi edilmesine karar verilmesi üzerine, aynı gün hastaneye yatışı yapılmıştır. Hastanedeki tedavinin tamamlanması üzerine, adı geçen 08.01.2024 tarihinde hastaneden taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alınmıştır."

'KANUN GEREĞİ 5 OCAK'TA AİLESİYLE KAPALI GÖRÜŞ YAPTI'

"Tutuklu Dilan Polat hastanede kaldığı süre zarfında; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 83. maddesinde belirtilen hüküm gereği, ailesi ile bir defaya mahsus olarak 05.01.2024 tarihinde kapalı görüş yapmıştır. Kapalı görüş; ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği görüş şeklindedir.

Tutuklu Dilan Polat’ın yılbaşını ailesi ile geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Söz konusu iddialar; iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır."