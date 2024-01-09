Dilan Polat'ın "Yılbaşını ailesiyle geçirdi" iddiasına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tutuklu Dilan Polat'a ayrıcalık tanındığı ve yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiği iddiasını reddetti.

Dilan Polat'ın "Yılbaşını ailesiyle geçirdi" iddiasına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 11 gündür hastanede olduğu ve yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddialarının yer aldığı haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Tutuklu Dilan Polat’ın yılbaşını ailesi ile geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" denilen açıklamada, Polat'ın ailesiyle bir kez, 5 Ocak günü görüştüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'29 ARALIK'TA HASTANEYE YATIRILDI, 8 OCAK'TA TABURCU EDİLDİ'

"Adı geçenin yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla, 05.11.2023 tarihinden sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevki sağlanmıştır. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri’nin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmış olup, gerekli tetkik ve muayeneleri yaptırılmıştır.

15.12.2023 tarihinde yine hastalık gerekçeli başvurusu üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, adı geçenin 29.12.2023 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmıştır. Hastanede yapılan muayene sonucunda, tutuklu Dilan Polat’ın yatarak tedavi edilmesine karar verilmesi üzerine, aynı gün hastaneye yatışı yapılmıştır. Hastanedeki tedavinin tamamlanması üzerine, adı geçen 08.01.2024 tarihinde hastaneden taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alınmıştır."

'KANUN GEREĞİ 5 OCAK'TA AİLESİYLE KAPALI GÖRÜŞ YAPTI'

"Tutuklu Dilan Polat hastanede kaldığı süre zarfında; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 83. maddesinde belirtilen hüküm gereği, ailesi ile bir defaya mahsus olarak 05.01.2024 tarihinde kapalı görüş yapmıştır. Kapalı görüş; ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği görüş şeklindedir.

Tutuklu Dilan Polat’ın yılbaşını ailesi ile geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Söz konusu iddialar; iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır."

Erzurum'a atanan Dilan Polat savcısı hakkında soruşturmaErzurum'a atanan Dilan Polat savcısı hakkında soruşturmaGüncel

Etiketler
Dilan Polat
Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor
Kaptan fenalık geçirdi, vapur karaya oturdu Kaptan fenalık geçirdi, vapur karaya oturdu
Ne soru önergesi, ne kanun teklifi vermiş! 8 aydır milletvekili olan Murat Kurum'un Meclis'te varlığı ile yokluğu birmiş 8 aydır milletvekili olan Murat Kurum'un Meclis'te varlığı ile yokluğu birmiş
Bu iki baharatı karıştırıp 1 kaşık tüketen düz duvara tırmanıyor! 200 yıldır biliniyor Bu iki baharatı karıştırıp 1 kaşık tüketen düz duvara tırmanıyor! 200 yıldır biliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'! Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!
İMDB açıkladı: İşte tüm zamanların en iyi Türk dizileri İşte tüm zamanların en iyi Türk dizileri
Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum' Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum'