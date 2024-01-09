Erzurum'a atanan Dilan Polat savcısı hakkında soruşturma

Dilan Polat davasının savcısıyken Erzurum'a atanan Gökalp Kökçü hakkında, bilgi sızdırmak ve 'FETÖ İmamı' olduğu iddia edilen bir şüpheliye tahliye kararı vermekten dolayı HSK'da soruşturma başlatıldı.

Erzurum'a atanan Dilan Polat savcısı hakkında soruşturma

Kara para aklama suçundan 4 Kasım’da tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat davasının savcısı Gökalp Kökçü hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatıldı.

KRT'den Can Bursalı'nın haberine göre HSK'nin 21 Aralık 2023'te yayınladığı mazeret kararnamesi ile Anadolu Savcılığı görevinden alınıp Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevlendirilen Gökalp Kökçü'nün görev yeri değişikliğinin nedeni, yabancı bir telefon edinerek kurduğu WhatsApp ağı ve "FETÖ İmamı" olduğu belirtilen Abdülkadir Ketenci hakkında verdiği takipsizlik kararı.

Erzurum'a atanan Dilan Polat savcısı hakkında soruşturma - Resim : 1

Yürüttüğü soruşturmalarla ilgili bilgi sızdırmakla suçlanan Kökçü'nün verdiği takipsizlik kararı daha sonra yapılan itiraz üzerine kaldırılmıştı. Ketenci yargılanmış, etkin pişmanlıktan faydalandıktan sonra 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Takipsizlik kararını veren Kökçü hakkında HSK'de yürütülen soruşturmada da sona gelindi. Soruşturmayı yürüten HSK müfettişi, Kökçü'nün cezalandırılmasını talep etti.

Kökçü, Dilan ve Engin Polat'ın yanı sıra Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmasını ve fenomen Özlem-Tayyar Öz çiftinin soruşturmasını da yürütüyordu.

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